تأهيل “30” من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل

المناطق - الرياض

اختتمت المبادرة المجتمعية ( سعي ) لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى ( عاقل ) الذي اطلقته اواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الاعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً ، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .

وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي ، وأهالي المستفيدين ورجال الاعمال ، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الاعاقات على وجه الخصوص .

تضمن الحفل العديد من الفقرات بدءاً بالسلام الملكي فالقرآن الكريم ، ثم كلمة لمؤسس المبادرة الاستاذ مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها ، وشكر الداعمين لها.

ثم كلمة لمدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض ( راعي الحفل )الدكتور السيالي اشاد فيها بما يحظى به ذوي الاعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي او الأهلي او القطاع غير الربحي ، مشددا على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة الى تمكين ذوي الاعاقات بمختلف انواعها واطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا اشخاص منتجين .

كما أكد ان فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .

ثم كُرِّم شركاء المبادرة والمستفيدين منها والداعمين لها .