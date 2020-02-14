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“هدف” يوضح: إيقاف (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عاما غير صحيح وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في 2011

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“هدف” يوضح: إيقاف (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عاما غير صحيح وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في 2011

“هدف” يوضح: إيقاف (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عاما غير صحيح وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في 2011
http://almnatiq.net/?p=832170
المناطق - الرياض

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن المعلومة المتداولة بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف في البرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.‬
وأشار الصندوق إلى أن المستفيد الذي تجاوز عمره 35 عامًا يستطيع الاستفادة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل حتى سن 60 عاما.

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