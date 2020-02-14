احدث الأخبار

فنون تبوك تدعو لحضور مسرحية خطوات
منطقة تبوك
 “هدف” يوضح: إيقاف (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عاما غير صحيح وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في 2011
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا
أبرز المواد
 السويلم يحتفل بزواج نجله مهند على كريمة عبدالعزيز الحسين
مجتمع المناطق
 تأهيل “30” من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل
منطقة الرياض
 مقتل 8 مدنيين بغارة جوية في أفغانستان
أبرز المواد
 الزمالك المصري يتوّج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي
أبرز المواد
 بر جدة تلبي الاحتياجات اليومية لأكثر من مليون مستفيد
منطقة مكة المكرمة
 الوحدة يعادل رصيد الأهلي بثنائية نظيفة في شباكه
أبرز المواد
 الإمارات تعلن شفاء حالتَيْن جديدتَيْن مصابتَيْن بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الاتصالات تطلق مبادرة “مهارات المستقبل” لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي
أبرز المواد
 انطلاق ” مهرجان القراءة الحرة التاسع عشر” بالرياض.. غدا
ثقافة وفنون
فنون تبوك تدعو لحضور مسرحية خطوات

فنون تبوك تدعو لحضور مسرحية خطوات

منطقة تبوك
“هدف” يوضح: إيقاف (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عاما غير صحيح وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في 2011

“هدف” يوضح: إيقاف (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عاما غير صحيح وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في 2011

أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا

الأمير فيصل بن فرحان يستقبل المبعوث الأممي إلى سوريا

أبرز المواد
السويلم يحتفل بزواج نجله مهند على كريمة عبدالعزيز الحسين

السويلم يحتفل بزواج نجله مهند على كريمة عبدالعزيز الحسين

مجتمع المناطق

فنون تبوك تدعو لحضور مسرحية خطوات

فنون تبوك تدعو لحضور مسرحية خطوات
http://almnatiq.net/?p=832173
المناطق- تبوك- فايز السميري:

يشهد مسرح جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء الاثنين المقبل عرض المسرحية التراجيدية ( خطوات) التي تنظمها لجنة المسرح بالجمعية وهي من بطولة احمد الفلس – خالد الحربي- خالد الفيفي – ياسر المحمدى وتأليف احمد الفلس ومن اخراج ياسر المحمدى ويديرها مسرحيا وفنيا محمد المسرحي
حيث تحكي أحداثها عن معاناة الفنان والبحث عن الذات بقالب تراجيدي نخبوي
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي ان هذه المسرحية تأتي ضمن عدة عروض مسرحية ستقدمها لجنة المسرح لدعم الحراك المسرحي بالمنطقة واتاحة الفرصة أمام المواهب الإبداعية في التمثيل داعياً محبي المسرح لحضور العرض والاستمتاع بكل ما سيقدم من مشاهد متميزة .

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي

غرفة تبوك تناقش فرص الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي
مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*