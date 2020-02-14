فنون تبوك تدعو لحضور مسرحية خطوات

المناطق- تبوك- فايز السميري:

يشهد مسرح جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك مساء الاثنين المقبل عرض المسرحية التراجيدية ( خطوات) التي تنظمها لجنة المسرح بالجمعية وهي من بطولة احمد الفلس – خالد الحربي- خالد الفيفي – ياسر المحمدى وتأليف احمد الفلس ومن اخراج ياسر المحمدى ويديرها مسرحيا وفنيا محمد المسرحي

حيث تحكي أحداثها عن معاناة الفنان والبحث عن الذات بقالب تراجيدي نخبوي

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي ان هذه المسرحية تأتي ضمن عدة عروض مسرحية ستقدمها لجنة المسرح لدعم الحراك المسرحي بالمنطقة واتاحة الفرصة أمام المواهب الإبداعية في التمثيل داعياً محبي المسرح لحضور العرض والاستمتاع بكل ما سيقدم من مشاهد متميزة .