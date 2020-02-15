الجبير يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي

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‏‎استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ، رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، وذلك على هامش حضور معاليه لمؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.