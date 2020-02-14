“أمن طرق وادي الدواسر ” يضبط مواطنا بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر 

“أمن طرق وادي الدواسر ” يضبط مواطنا بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر 

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“أمن طرق وادي الدواسر ” يضبط مواطنا بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر 

“أمن طرق وادي الدواسر ” يضبط مواطنا بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر 
http://almnatiq.net/?p=832181
وادي الدواسر - فالح الدوسري 

ألقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الزهر التابع لمحافظة وادي الدواسر من إلقاء القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر يقود سيارة – يوكن – بحوزته 479 قارورة مسكر خارجي أخفاها داخل مركبته.

وبحسب مصادر أمنية لـ” جوال منطقة الرياض  “- فإنه عند تمركز دوريات طرق مركز الزهر اشتبهت بقائد مركبة يسير بإتجاه منطقة نجران، وبعد تفتيشها عثر على 479 زجاجة لمسكر خارجي.

وتم إيقافه بالقوة الجبرية، حيث سجل محضر ضبط وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهاتالمختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه .

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