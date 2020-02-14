“أمن طرق وادي الدواسر ” يضبط مواطنا بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر 

وادي الدواسر - فالح الدوسري

ألقت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الزهر التابع لمحاف ظة وادي الدواسر من إلقاء القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر يقود سيارة – يوكن – بحوزته 479 قارورة مسكر خارجي أخفاها داخل مركبته.

وبحسب مصادر أمنية لـ” جوال منطقة الرياض “- فإنه عند تمركز دوري ات طرق مركز الزهر اشتبهت بقائد مركبة يسير بإتجاه منطقة نجران، وبعد تفتيشها عثر على 479 ز جاجة لمسكر خارجي.

وتم إيقافه بالقوة الجبرية، حيث سجل محضر ضبط وإحالة الشخص والمركبة مع المضبوطات للجهاتالمختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معه .