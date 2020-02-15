خبير طقس يتوقع انتهاء موجات البرد على المملكة في هذا الموعد

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن موسم العقارب لا يزال مستمرا حتى اللحظة، وأن عدد أيامه يصل إلى 39 يومًا مر منها 10 أيام تقريبًا.

جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية للزعاق مع قناة «mbc»، حيث أوضح أن لموسم العقارب 3 موجات، وقد مرت الأولى – وهي عقرب السم- وكان الطقس خلالها شديد البرودة، وتبقت موجتان؛ هما: موجة الدم التي يُدمي بردُها ولا يقتل، وموجة السم التي تتزامن مع فترة الربيع.

وأوضح الزعاق أنه بانتهاء هذه الموجات الثلاث ستنتهي موجات البرد، وتبدأ أول القبلات الوداعية للشتاء – بمشيئة الله-.