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كلوب يرشح 5 فرق للفوز بدوري الأبطال.. وريال مدريد “المفاجأة”

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http://almnatiq.net/?p=832202
المناطق_وكالات

وأشار المدرب الألماني إلى أنه من الصعب التوقع بالمرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال، مع وجود عدد كبير من الفرق القوية في دور الـ16 من البطولة، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل، كما استبعد أن يكون حسم فريقه المبكر للقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عاملا يرشح ليفربول للبطولة الأوروبية، وفقا لصحيفة “غارديان”

ورشح كلوب 5 فرق أوروبية لإحراز البطولة، ولم تضم ترشيحاته ريال مدريد الإسباني، الذي حقق البطولة 4 مرات في آخر 6 مواسم

وقال كلوب: “كان يوفنتوس المرشح المفضل لدي قبل بداية الموسم، لكن من الواضح أنني لا أشاهد كرة القدم الإيطالية بشكل كاف لأنني لا أستطيع أن أفهم سبب عدم تقدمهم بعشر نقاط على قمة دوري الدرجة الأولى.. لديهم أكبر تشكيلة رأيتها في حياتي. لاعبون ممتازون، إنه أمر جنوني”

وأضاف: “تشكيلة بايرن ميونيخ هائلة أيضا، وباريس سان جرمان مذهل عندما يكون جميع اللاعبين جاهزين بدنيا، ولا يمكنك أبدا استبعاد برشلونة، ودعنا لا ننسى مانشستر سيتي، لأن دوري أبطال أوروبا سيكون أحد أهدافهم الكبيرة”

ويواجه ليفربول خصمه “العنيد” أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل

وقال كلوب: “ليس لدي أدنى فكرة عن ما إذا كنا سنصل بعيدا في بطولة هذا العام، ولكن ليس هناك داع للتفكير بهذا الأمر الآن لأن كل ما علينا هو التركيز على أتلتيكو الثلاثاء”

وأضاف: “ما أظهرناه الموسم الماضي في دوري الأبطال هو أننا قادرون على هزيمة الأفضل في أوروبا، هذا لا يعنني أننا سنفعل ذلك مجددا، ولكنه يعني أننا قادرون على ذلك”

وأحرز ليفربول لقبه السادس بدوري الأبطال، الموسم الماضي، بعد عبوره من برشلونة في نصف النهائي، ثم انتصاره على توتنهام في النهائي، بنتيجة 2-0

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