فطنة رجل أمن تُوقِع ب«جانٍ» عرض عليه رشوة لإطلاق سراح وافد مخالف

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http://almnatiq.net/?p=832203
المناطق_مكة

تمكنت الجهات الأمنية المختصة، ممثلة في المباحث الإدارية بالعاصمة المقدسة، من ضبط مقيم من الجالية الإثيوبية بالعقد الرابع من العمر؛ إثر قيامه بعرض مبلغ 6 آلاف ريال رشوة لرجل أمن، مقابل إطلاق سراح أحد أبناء جلدته من توقيف الشميسي

وتشير التفاصيل التي حصلت عليها «عاجل» إلى أن المقيم الإثيوبي اتصل بأحد رجال الأمن، الذي يعمل بالدوريات الأمنية في العاصمة المقدسة، وعرض عليه مبلغ 6 آلاف ريال، مقابل مساعدته في إطلاق سراح أحد أقاربه، الذي تم ضبطه في جدة، بسبب وجوده بشكل غير نظامي يحتم مغادرته البلاد؛ حيث تم تحويله إلى مركز الإيواء بالشميسي تمهيدًا لترحيله من المملكة

وعندما قدم المقيم الإثيوبي مبلغ الرشوة لرجل الأمن، تظاهر بالموافقة على العرض قبل أن يجادله في زيادة السعر وموقع التسليم حتى يطمئن له، وعندها قام رجال الأمن بإبلاغ إدارته بالدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، والتنسيق مع المباحث الإدارية؛ ليتم إعداد خطة محكمة للإطاحة بالراشي بالجرم المشهود

وتم ضبط الجاني وهو يقدم الرشوة لرجل الأمن، بالتنسيق مع الجهة المسؤولة، وتحويله للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات ضدة والحكم عليه شرعًا

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