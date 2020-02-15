هل السجل التجاري للزوجة يوقف الدعم عن المستفيد الأساسي؟.. «حساب المواطن» يوضح

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http://almnatiq.net/?p=832215
المناطق_الرياض

أكد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها أرباح السجل التجاري للزوج أو الزوجة أو أي من التابعين.

يأتي ذلك في رد للبرنامج على سؤال وصل لحساب المواطن من أحد المستفيدين قال فيه: “هل إذا قدمت على سجل تجاري للزوجة يتوقف دعم حساب المواطن عني وعن أولادي؟”، ليرد الحساب قائلا: “يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.”

وأضاف البرنامج، أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

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