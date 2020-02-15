المواصفات تصدر قرارا هاما بشأن “التوك توك” في المملكة !

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أصدرت الهيئة العامة للمواصفات السعودية، أمس الجمعة، قرارا بشأن اللائحة الفنية لاستيراد الدراجات الآلية.

وحظرت اللائحة استيراد دراجات «التوك توك» ثلاثية العجلات والآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانتها أقل من 125.

وصنفت اللائحة الدراجات إلى نارية، وآلية كهربائية مدفوعة بمحرك احتراقي داخلي أو كهربائي أو من مصدر طاقة أخرى، وكل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

ويلتزم المورد عند استيراد الدراجات الآلية والنارية استيفاء أداء المكابح، ومنع الضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة.

وتخضع الدراجات النارية والآلية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، مع إلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية.