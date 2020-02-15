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وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
http://almnatiq.net/?p=832217
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف صحية شاغرة للعمل في المستشفيات التالية:

مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية
مستشفيات القوات المسلحة بالطائف

بالمسميات التالية :

فني معلوماتية صحية
ممرض قانوني (1)
ممرض قانوني (2)
صيدلي
فني صحة فم وأسنان
مساعد صيدلي
أخصائي أمراض القلب
استشاري الطب النفسي العام
REGISTRAR IN PSYCHIATRIST
استشاري السموم
استشاري وحدة العناية المركزة

للتفاصيل والتقديم من خلال الرابط :
https://talents.msd.med.sa/en/job-search-results

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