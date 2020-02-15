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حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق

حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق
http://almnatiq.net/?p=832218
المناطق_متابعات

أعلنت شركة نفط ذي قار العراقية اليوم السبت أنها أبرمت عقدا مع شركة الحفر العراقية لحفر  20 بئرا نفطية لرفع الطاقات الانتاجية في حقل الناصرية النفطي الذي يدار بقدرات عراقية في محافظة ذي قار 375/كم جنوبي بغداد.

وذكر مسؤول في الشركة في تصريح صحفي أن العقد يتضمن “حفر 10 أبار نفطية اضافية لحقل الناصرية ابتداء من منتصف العام الحالي فيما يتم حفر  10 أبار أخرى العام المقبل في إطار خطط وزارة النفط لرفع الطاقات الانتاجية للحقل الذي تبلغ طاقته الانتاجية حاليا أكثر من 80 ألف برميل يوميا.

وسبق لوزارة النفط العراقية أن طرحت مشروعا متكاملا لتطوير حقل الناصرية إلى جانب بناء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 300 ألف برميل يوميا للاستثمار أمام الشركات العالمية لكنه لم ينل قبول الشركات التي كانت تسعى لتطوير الحقل النفطي فقط دون بناء مصفاة تابعة له.

وتعد شركة نفط ذي قار شركة حديثة تم تأسيسها قبل أعوام في العراق وتضم استثمارات اجنبية في حقل الغراف النفطي فيما تسعى لطرح حقول أخرى لجذب استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة.

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