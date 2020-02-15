التحالف يشن 28 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في 3 محافظات

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شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء

وذكرت مصادر محلية أن المقاتلات الحربية شنت نحو 12 غارة جوية على مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من المديرية

ووفق المصادر فقد تزامن القصف الجوي مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية التي سيطرتها عليها المليشيا بعد مواجهات مع الجيش

وفي وقت سابق شن التحالف 8 غارات على مواقع للمليشيا في مجزر بمأرب، كما استهدف بثلاث غارات مواقع حوثية في الغيل بالجوف

هذا وكثف التحالف غاراته في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء والضالع خلال الساعات القليلة الماضية