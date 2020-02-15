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أمريكا تجدد الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات نووية

أمريكا تجدد الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات نووية
http://almnatiq.net/?p=832229
المناطق_الرياض

جددت الولايات المتحدة الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات للحد من الأسلحة
النووية مع واشنطن وموسكو في مسعى للتغلب على معارضة بكين منذ فترة طويلة للدخول في مثل هذا الحوار.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب “تقول الصين منذ فترة طويلة إنها لن تدخل في سباق تسلح ولا تسعى إلى معادلة الولايات المتحدة وروسيا من حيث الأرقام. لقد حان الوقت للصين …لأن تثبت أنها طرف دولي يتحلى بالمسؤولية”.

وكان المسؤول واحدا من بين عدد من المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتتضاءل الترسانة النووية الصينية أمام نظيرتيها الأمريكية والروسية. لكن تعزيز بكين وضعها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادي أثار قلق حلفاء الولايات المتحدة وصناع السياسة الأمريكيين.

ويسعى ترامب لإقناع الصين بالانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاق جديد للحد من الأسلحة يحل محل معاهدة (ستارت الجديدة) المبرمة بين واشنطن وموسكو والتي ينتهي أجلها في فبراير شباط القادم.

لكن الصين ترفض ذلك وتقول إن قوتها النووية الأصغر دفاعية ولا تشكل تهديدا.

وتلزم المعاهدة الولايات المتحدة وروسيا بعدم نشر أكثر من 1550رأسا حربيا نوويا وهو أدنى مستوى منذ عقود، كما تفرض قيودا على الصواريخ التي تطلق من البر أو الغواصات وكذلك القاذفات التي تحمل تلك الرؤوس النووية.

وتشير التقديرات إلى أن الصين تملك حوالي 300 سلاح نووي.

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