احدث الأخبار

«الجوازات» تُحدد شرطاً أساسياً لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية
أبرز المواد
 إيران: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا
أبرز المواد
 تحذير من «المرور» لقائدي المركبات بشأن تجاوز الحافلات المدرسية.. عقوبة رادعة للمخالفين
أبرز المواد
 حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق
أبرز المواد
 أمريكا تجدد الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات نووية
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
أبرز المواد
 المرصد السوري: مقتل ضباط سوريين وإيرانيين بقصف إسرائيلي على دمشق
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص بحوزته أكثر من 450 زجاجة خمر بوادي الدواسر
أبرز المواد
 المواصفات تصدر قرارا هاما بشأن “التوك توك” في المملكة !
أبرز المواد
 هل السجل التجاري للزوجة يوقف الدعم عن المستفيد الأساسي؟.. «حساب المواطن» يوضح
أبرز المواد
 كلوب يرشح 5 فرق للفوز بدوري الأبطال.. وريال مدريد “المفاجأة”
أبرز المواد
 أمازون تنتصر على البنتاجون ومايكروسوفت في معركة “الحوسبة”
أبرز المواد
«الجوازات» تُحدد شرطاً أساسياً لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

«الجوازات» تُحدد شرطاً أساسياً لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

أبرز المواد
إيران: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا

إيران: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا

أبرز المواد
تحذير من «المرور» لقائدي المركبات بشأن تجاوز الحافلات المدرسية.. عقوبة رادعة للمخالفين

تحذير من «المرور» لقائدي المركبات بشأن تجاوز الحافلات المدرسية.. عقوبة رادعة للمخالفين

أبرز المواد
حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق

حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق

أبرز المواد

إيران: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا

إيران: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا
http://almnatiq.net/?p=832239
المناطق_وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ بلاده مستعدّة للتراجع، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تخلّيها عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، إذا ما قدّم الأوروبيون في مقابل ذلك مكاسب اقتصادية “ملموسة”.

وقال ظريف خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن إنّه بإمكان إيران القبول بشروط معيّنة للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي الموقّع في 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا في 2018.

وأضاف الوزير الإيراني أمام صحافيين خلال المؤتمر “قلنا إنّنا مستعدّون لإبطاء تلك الإجراءات أو عكس مسارها بشكل يتناسب مع ما ستقوم به أوروبا.

وأضاف : سنقرّر إذا ما كانت ستقوم به أوروبا كافياً لكي نخفّض أو نلغي بعض القرارات – لم نستثن القيام بخطوات إلى الوراء في ما يتعلّق ببعض الإجراءات التي اتّخذناها.

وفي 5 كانون الثاني/يناير، كشفت إيران عن المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نصّ عليها الاتفاق النووي.

روابط ذات صلة

«الجوازات» تُحدد شرطاً أساسياً لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

«الجوازات» تُحدد شرطاً أساسياً لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية
تحذير من «المرور» لقائدي المركبات بشأن تجاوز الحافلات المدرسية.. عقوبة رادعة للمخالفين

تحذير من «المرور» لقائدي المركبات بشأن تجاوز الحافلات المدرسية.. عقوبة رادعة للمخالفين
حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق

حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*