صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

المناطق_حفر الباطن

نظمت صحة حفرالباطن محاضرات تثقيفية بالتعاون مع إدارة المساجد لتوعية المصلين عن فيروس كورونا حيث استفاد 850 مستفيد وتناولت المحاضرة شرحاً تعريفياً عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره، وأهمية الوقاية كما قدم الطاقم الصحي شرح تفصيلي لطرق الوقاية وذلك بغسل اليدين جيدًا بالمواد المطهّرة بعد السعال أو العطس، مع استخدام المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم ، ووضع الكمامات الطبية في أماكن التجمعات والازدحام ومراجعة الطبيب عند الضرورة بالإضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية ومعقمات اليدين على المصلين