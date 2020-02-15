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صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

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صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي
http://almnatiq.net/?p=832257
المناطق_حفر الباطن

نظمت صحة حفرالباطن محاضرات تثقيفية بالتعاون مع إدارة المساجد لتوعية المصلين عن فيروس كورونا حيث استفاد 850 مستفيد وتناولت المحاضرة شرحاً تعريفياً عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره، وأهمية الوقاية كما قدم الطاقم الصحي شرح تفصيلي لطرق الوقاية وذلك بغسل اليدين جيدًا بالمواد المطهّرة بعد السعال أو العطس، مع استخدام المناديل الورقية لتغطية الأنف والفم ، ووضع الكمامات الطبية في أماكن التجمعات والازدحام ومراجعة الطبيب عند الضرورة بالإضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية ومعقمات اليدين على المصلين

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