شرطة المدينة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب سرقات قيمتها 4 ملايين ريال

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نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة، في ضبط تشكيل عصابي ارتكب 120 حالة سرقة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 4 ملايين ريال

وأوضحت شرطة المدينة المنورة في التفاصيل، أنها تلقت بلاغات عديدة تفيد بسرقات مبالغ مالية من مجهولين، وعلى الفور قامت بتشكيل فريق عمل متخصص في هذا النوع من الجرائم

وأضافت أن التحريات قادت للقبض على التشكيل العصابي المتورط في الجرائم والذي بلغ عدده أكثر من 25 شخصاً، واعترفوا بجرائمهم قبل إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم