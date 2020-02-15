احدث الأخبار

شرطة المدينة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب سرقات قيمتها 4 ملايين ريال
أبرز المواد
 1.5 مليون شخص على قائمة انتظار لشراء كمامات عبر الإنترنت
أبرز المواد
 صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي
أبرز المواد
 فطنة رجل أمن تُوقِع ب«جانٍ» عرض عليه رشوة لإطلاق سراح وافد مخالف
أبرز المواد
 التحالف يشن 28 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في 3 محافظات
أبرز المواد
 سيدة تطالب زوجها بإعادة كليتها التي تبرعت له بها بعد تركها
أبرز المواد
 ضرب الكرة بالرأس يحدث تغييرات فورية في الدماغ تؤثر على الرؤية
أبرز المواد
 «الجوازات» تُحدد شرطاً أساسياً لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية
أبرز المواد
 إيران: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا
أبرز المواد
 تحذير من «المرور» لقائدي المركبات بشأن تجاوز الحافلات المدرسية.. عقوبة رادعة للمخالفين
أبرز المواد
 حفر 20 بئراً نفطية جنوبي العراق
أبرز المواد
 أمريكا تجدد الضغط على الصين للانضمام إلى محادثات نووية
أبرز المواد
شرطة المدينة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب سرقات قيمتها 4 ملايين ريال

شرطة المدينة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب سرقات قيمتها 4 ملايين ريال

أبرز المواد
1.5 مليون شخص على قائمة انتظار لشراء كمامات عبر الإنترنت

1.5 مليون شخص على قائمة انتظار لشراء كمامات عبر الإنترنت

أبرز المواد
صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

أبرز المواد
فطنة رجل أمن تُوقِع ب«جانٍ» عرض عليه رشوة لإطلاق سراح وافد مخالف

فطنة رجل أمن تُوقِع ب«جانٍ» عرض عليه رشوة لإطلاق سراح وافد مخالف

أبرز المواد

شرطة المدينة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب سرقات قيمتها 4 ملايين ريال

شرطة المدينة: القبض على تشكيل عصابي ارتكب سرقات قيمتها 4 ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=832266
المناطق_المدينة

نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة، في ضبط تشكيل عصابي ارتكب 120 حالة سرقة، بلغت قيمتها المالية أكثر من 4 ملايين ريال

وأوضحت شرطة المدينة المنورة في التفاصيل، أنها تلقت بلاغات عديدة تفيد بسرقات مبالغ مالية من مجهولين، وعلى الفور قامت بتشكيل فريق عمل متخصص في هذا النوع من الجرائم

وأضافت أن التحريات قادت للقبض على التشكيل العصابي المتورط في الجرائم والذي بلغ عدده أكثر من 25 شخصاً، واعترفوا بجرائمهم قبل إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

روابط ذات صلة

1.5 مليون شخص على قائمة انتظار لشراء كمامات عبر الإنترنت

1.5 مليون شخص على قائمة انتظار لشراء كمامات عبر الإنترنت
صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي
فطنة رجل أمن تُوقِع ب«جانٍ» عرض عليه رشوة لإطلاق سراح وافد مخالف

فطنة رجل أمن تُوقِع ب«جانٍ» عرض عليه رشوة لإطلاق سراح وافد مخالف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*