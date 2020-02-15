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«حرس الحدود» ينقذ طفلاً من الغرق في الحريضة

«حرس الحدود» ينقذ طفلاً من الغرق في الحريضة
http://almnatiq.net/?p=832269
المناطق_عسير

أنقذت فرق حرس الحدود في قطاع القحمة، التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، طفلاً من الغرق بشاطئ الواجهة البحرية في الحريضة

وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن منقذ حرس الحدود على الشاطئ في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شاهد طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات يتعرض للغرق في إحدى المناطق المخصصة للسباحة، وجرى على الفور إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة

وأهاب الرائد المطيري بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة

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