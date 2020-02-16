احدث الأخبار

بسبب السباق بين العملاقين.. نفقات العالم العسكرية ترتفع
أبرز المواد
 حارس ليفربول: نحن سمك قرش متعطش للدماء
أبرز المواد
 “هل هذا كورونا”؟.. الأعراض المؤكدة للفيروس القاتل
أبرز المواد
 لأول مرة.. ساعات أبل تتفوق على جميع الساعات السويسرية
أبرز المواد
 “التحالف” يحمل الحوثي مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة “التورنيدو”
أبرز المواد
 مدير جامعة الجوف المكلف: الموافقة الكريمة على تشكيل مجلس شؤون الجامعات سوف تضيف الكثير للتعليم العالي
منطقة الجوف
 تأهل ٤ موهوبات من تعليم جدة لتمثيل المملكة في ” أنتل آيسف ” بأمريكا
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار البنزين شهريًا ابتداءً من شهر فبراير الحالي
أبرز المواد
 متلازمة زين… اكتشاف طبي عالمي بمستشفى قوى الأمن بالرياض
صحة
 مجلس شباب الجوف يدرّب أكثر من ” ٥٧ ” شاب وفتاة على “مبادئ التسويق”
منطقة الجوف
 سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “زربان”..
أبرز المواد
 سمو الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي
أبرز المواد
بسبب السباق بين العملاقين.. نفقات العالم العسكرية ترتفع

بسبب السباق بين العملاقين.. نفقات العالم العسكرية ترتفع

أبرز المواد
حارس ليفربول: نحن سمك قرش متعطش للدماء

حارس ليفربول: نحن سمك قرش متعطش للدماء

أبرز المواد
“هل هذا كورونا”؟.. الأعراض المؤكدة للفيروس القاتل

“هل هذا كورونا”؟.. الأعراض المؤكدة للفيروس القاتل

أبرز المواد
لأول مرة.. ساعات أبل تتفوق على جميع الساعات السويسرية

لأول مرة.. ساعات أبل تتفوق على جميع الساعات السويسرية

أبرز المواد

بسبب السباق بين العملاقين.. نفقات العالم العسكرية ترتفع

بسبب السباق بين العملاقين.. نفقات العالم العسكرية ترتفع
http://almnatiq.net/?p=832293
المناطق - الرياض

كشف التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الجمعة أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 بالمئة في 2019 في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات، وسط تناحر متزايد بين القوى الكبرى والسباق على التقنيات الجديدة.

وقال مدير المعهد جون شيبمان عند تقديمه التقرير على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ إن “هذه النفقات ارتفعت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية (في 2008) وإدراك متزايد للتهديدات”.

وأوضح التقرير أن موت معاهدة الاسلحة النووية المتوسطة المدى (بين 500 و5500 كلم) في 2019، وإمكانية انتهاء معاهدة ستارت الجديدة حول الأسلحة النووية العابرة للقارات في 2021، يقلبان النظام الدولي الذي ساد بعد انتهاء الحرب الباردة.

ويشير التقرير كذلك إلى عوامل أخرى تزعزع هذا النظام هي صعود الصين وسلسلة من الأزمات الإقليمية من أوكرانيا إلى ليبيا.

وبذلك تغذي الاسلحة الجديدة التي تطورها الصين وروسيا — صواريخ أسرع من الصوت وآليات غواصة غير مأهولة — وتوصف بأنها “منيعة”، السباق إلى التسلح.

وفي هذه الأجواء، تواصل أكبر ميزانيتين عسكريتين في العالم مسارهما المتصاعد، وهما الولايات المتحدة (685 مليار دولار) والصين (181 مليار دولار). وقد سجلتا في 2019 ارتفاعا بنسبة 6,6 بالمئة في البلدين عما كانتا عليه في 2018.

روابط ذات صلة

حارس ليفربول: نحن سمك قرش متعطش للدماء

حارس ليفربول: نحن سمك قرش متعطش للدماء
“هل هذا كورونا”؟.. الأعراض المؤكدة للفيروس القاتل

“هل هذا كورونا”؟.. الأعراض المؤكدة للفيروس القاتل
لأول مرة.. ساعات أبل تتفوق على جميع الساعات السويسرية

لأول مرة.. ساعات أبل تتفوق على جميع الساعات السويسرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*