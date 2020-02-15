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سرقة مليون ريال من “صراف السلي” بتفجير أنبوبة غاز.. وشرطة الرياض تُحقق
http://almnatiq.net/?p=832309
المناطق - الرياض

تحقق الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في حادثة سرقة شهدها حي السلي، بعد أن أقدم لصوص على سرقة صراف آلي باستخدام أنبوبة غاز أحدثت انفجارا بالجهاز قبل سرقة ما بداخله من أموال تجاوزت مليون ريال، بحسب “عكاظ”.

وكانت شرطة الرياض قد باشرت بلاغاً عن العثور على جهاز صراف آلي تعرض للانفجار وسرقة ما بداخله من أموال، لتباشر الوحدات التخصصية التي تضم خبراء الأدلة الجنائية والبحث الجنائي الموقع.

واتضح أن الجناة استخدموا أسلوباً مبتكراً في تنفيذ جريمتهم، اعتمد على استخدام أنبوبة غاز تم وضع خرطومها داخل جهاز الصراف ليتشبع بالغاز قبل حدوث الانفجار وتدمير الجهاز والموقع بشكل كامل، مما مكن الجناة من تنفيذ جريمتهم والفرار من الموقع.

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