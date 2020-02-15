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أمير المدينة يلتقي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء

أمير المدينة يلتقي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء
http://almnatiq.net/?p=832316
المناطق - المدينة المنورة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، وعدد من أعضاء الادارة التنفيذية للشركة.
واطلّع الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء على تقرير للمشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع الجاري ترسيتها خلال هذا العام بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال تتضمن 9 مشاريع للجهد الفائق والجد العالي ومشاريع التوزيع .
وأشاد سمو أمير المنطقة ، بالأداء النوعي الذي تحققه الشركة السعودية للكهرباء على كافة المستويات والتي من ضمنها مشروع العداد الذكي الذي يُشعر المواطن بامتلاك القرار في التحكم بحجم استهلاك الطاقة، والتي بدأت الشركة بتنفيذه في المنطقة، لافتاً سموه إلى أهمية تحسين الهوية البصرية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة، التي تسهم في الحد من التشوه البصري، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على أن تكون المدينة المنورة صديقة للبيئة من خلال الاضاءات الجديدة في الطرق العامة الموفرة للطاقة بتقنية LED.
الجدير بالذكر أن النظام الكهربائي بمنطقة المدينة المنورة يتضمن خدمة أكثر من 700 ألف مشترك في المنطقة بنسبة 7% على مستوى المملكة، و ارتفاع قدرات التوليد إلى نسبة 29% خلال الأعوام الأربعة الماضية

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