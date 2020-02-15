ضبط 321 مخالفاً للذوق العام في حائل

ضبط 321 مخالفاً للذوق العام في حائل

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ضبط 321 مخالفاً للذوق العام في حائل

ضبط 321 مخالفاً للذوق العام في حائل
http://almnatiq.net/?p=832319
المناطق - حائل
ضبطت الجهات الأمنية في منطقة حائل، 321 مخالفاً للذوق العام، وذلك في إطار متابعتها لمهماتها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، خلال الفترة من 1441/3/2 وحتى 1441/6/9.
وتفصيلا، فقد صرح المتحدث باسم شرطة منطقة حائل، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهماتها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 1440/8/4، فقد جرى خلال الفترة من 1441/3/2 وحتى تاريخ 1441/6/9 ضبط (321) مخالفاً للذوق العام، شملت مخالفة «البصق» وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ووضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات. وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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