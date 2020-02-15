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نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة

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نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة

نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة
http://almnatiq.net/?p=832326
الدمام - عبدالله السعيدي
الدمام – عبدالله السعيدي
يطلق نادي الصم بالمنطقة الشرقية مطلع الأسبوع القادم أولى برامجه التدريبية في التعليم على لغة الإشارة ويستهدف في المرحلة الأولى منسوبي إدارة السجون بالمنطقة بالمنطقة الشرقية ويأتي هذا البرنامج بعد إعتماد إنشاء وحدة للتدريب على لغة الإشارة  تكون تابعة لقسم المسؤولية الاجتماعية بالنادي وذلك للبدء في تنفيذ البرنامج التدريبي التعليمي بلغة الإشارة والذي يستهدف كافة الجهات الحكومية بالمنطقة الشرقية .
وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص  بأن مجلس إدارة النادي بدأ في  التحضيرات والاستعداد لتنفيذ الدورات التدريبية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التربية الخاصة ضمن مبادرة اشارتي حيث قدمت الإدارة العامة للتعليم من باب التكامل وتحقيقا للتعاون كافة التسهيلات في توفير المدربين  وذلك تفعيلا لما وجه به سمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان في خطاب عمم على القطاعات الحكومية  تضمن ضرورة تخصيص موظفين في تلك الجهات يجيدون لغة الإشارة والعمل على تدريبهم بالتعاون مع نادي الصم لتقديم الدورات التخصصية في لغة الإشارة لكافة الجهات الحكومية ليكونوا مختصين باستقبال الصم من المواطنين والمقيمين كونهم فئة غالية يتطلب من جميع الجهات توفير كافة وسائل التواصل معهم بالشكل المطلوب والمناسب.
وأكد الباحص بأن النادي  سيمنح الشخص المتكلم بعد اجادته لغة الإشارة وإتقانه لها وعرضه على لجنة تقييم خاصة بالنادي  بطاقة مدرب أو خبير لغة إشارة من نادي الصم وتكون مهمته بعد الحصول عليها الترجمة للصم حين يطلب منه ذلك في المؤتمرات والفعاليات.
هذا ورفع رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية  باسم أعضاء مجلس إدارة النادي وكافة الصم من الرجال والنساء في المنطقة الشرقية الشكر والتقدير  لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي  والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية على عظيم الأدوار الكبيرة التي يقدمونه خدمة للنادي ومنسوبيه وتحقيق أهدافه التي تتمحور حول تقديم مجمل البرامج والانشطة التي تلبي حاجة  الصم بالمنطقة .
 وأشار الباحص أن النادي ينطلق في برامجه النوعية التي يعمل عليها وينفذها الآن برؤية 2030 الوطنية والتي تنقل المملكة إلى مصاف الدول في مختلف المجالات والمناحي  فالمقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي جاءت بتوفيق الله تعالى ثم بدعم ومساندة معالي رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وكذلك مكتب الهيئة العامةللرياضة بالمنطقة الشرقية .

وألمح الباحص  بأن النادي  يفتح  أبوابه للجميع رجالا ونساء  بمختلف الفئات العمرية يلتقون فيه لتقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات بهدف السعي لخدمة المجتمع.

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