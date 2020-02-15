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الحصيني يكشف تفاصيل الـ 36 ساعة المقبلة بالمملكة

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الحصيني يكشف تفاصيل الـ 36 ساعة المقبلة بالمملكة

الحصيني يكشف تفاصيل الـ 36 ساعة المقبلة بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=832329
المناطق - متابعات

أكد المتخصص في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة خلال الـ “36” ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت إلى يوم غد الأحد.

وأضاف الحصيني في تغريدة له على تويتر: الأمطار متوقعة على “أجزاءٍ” من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.

 

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