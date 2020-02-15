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التحالف : سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة (الجوف) اليمنية.

التحالف : سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة (الجوف) اليمنية.

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التحالف : سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة (الجوف) اليمنية.

التحالف : سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة (الجوف) اليمنية.
http://almnatiq.net/?p=832332
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.
وأوضح العقيد المالكي أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

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