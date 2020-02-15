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بومبيو يشن هجوما حادا على “حزب الله” في ذكرى اغتيال الحريري

بومبيو يشن هجوما حادا على “حزب الله” في ذكرى اغتيال الحريري
http://almnatiq.net/?p=832341
المناطق - وكالات

شن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجوما جديدا على “حزب الله”، في بيان أصدره أمس الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري.

وشدد بومبيو، في البيان المنشور على موقع الخارجية الأمريكية، على أن “العديد من الأشخاص المرتبطين بـ”حزب الله” يواجهون اتهامات لدورهم في ذلك الهجوم الإرهابي ويجب تقديمهم إلى العدالة في نهاية المطاف”، مضيفا أن “إنهاء الإفلات من العقاب أمر مطلوب لضمان أمن واستقرار وسيادة لبنان”.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أنشئت لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال الحريري.

وتابع: “أظهر حزب الله عبر أنشطته الإرهابية وغير المشروعة أنه يهتم أكثر بمصالحه الخاصة وراعيته إيران مما هو الأفضل للشعب اللبناني. لا تزال الولايات المتحدة تقف بفخر إلى جانب الشعب اللبناني في دعواته السلمية إلى الإصلاح والشفافية والمساءلة”.

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