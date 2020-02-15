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الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف تشارك عبر لقاء وزاري بعنوان إجراءات التعامل مع فيروس كورونا

الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف تشارك عبر لقاء وزاري بعنوان إجراءات التعامل مع فيروس كورونا

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الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف تشارك عبر لقاء وزاري بعنوان إجراءات التعامل مع فيروس كورونا

الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف تشارك عبر لقاء وزاري بعنوان إجراءات التعامل مع فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=832344
الطائف - عادل الزهراني

شاركت الادارة العامة للتعليم بالطائف  ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية برنامجًا تثقيفياً (عبر لقاء) بعنوان “إجراءات التعامل مع فايروس كورونا” وذلك بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الصحة وممثل عن المركز الوطني (مركز وقاية )

حضر اللقاء  مدير الصحة المدرسية ا/متعب الحشيبري والمساعد ا/شيخة الجهني  ومشرفي ومشرفات الصحة المدرسية  وذلك من أجل تعزيز مستوى التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الصحةوللتعريف بإجراءات التعامل مع  فايروس كورونا بالمدارس وطرق التعامل مع الحالات المشتبه بها في المدارس ووضع التدابير والاحتياطات الاحترازية للوقاية منه .

وافتتح اللقاء في مقدمته بكلمة من المشرف على وكالة الشؤون المدرسية الدكتور أمين بن يوسف نعمان  “جاء هذا اللقاء ما بين وزارة التعليم ووزارة الصحة ومركز الوقاية لوضع جميع الخطط التي تساهم بإذن الله في الوقاية واخذ الحذر بكافة أشكاله لمتابعة هذا الفايروس وعدم تواجده في جميع المدارس في المملكة”.

وذكر الدكتور علي بن سلطان السلطان مدير عام الشؤون الصحية المدرسية: ” الوقاية هي مسؤوليتنا جميعا، يجب الوقاية لأي طالب سواء كان في قرية أو مدينة” وأكد على ضرورة رفع مستوى التوعية والوقاية في المدارس.

ومن جانب آخر أوضح الدكتور سالم دراع: تم تفعيل مركز القيادة والتحكم مع بدايات الكورونا في الشرق الأوسط قبل خمس سنوات ويتم الاجتماع يومياً لعمل استعدادات والتأهب لبعض الحالات”.كما نوه بأنه تم إصدار دليل إرشادي للمنافذ لطرق التعامل مع المرض ، ودليلين إرشاديين للمدارس وللجامعات للعاملين بالقطاع التعليمي  للتثقيف والإرشاد حول الفايروس وطرق الوقاية منه والتعرف على أعراضه .

ومن جانب آخر أوضح الدكتور سالم دراع: تم تفعيل مركز القيادة والتحكم مع بدايات الكورونا في الشرق الأوسط قبل خمس سنوات ويتم الاجتماع يومياً لعمل استعدادات والتأهب لبعض الحالات”.كما نوه بأنه تم إصدار دليل إرشادي للمنافذ لطرق التعامل مع المرض ، ودليلين إرشاديين للمدارس وللجامعات للعاملين بالقطاع التعليمي  للتثقيف والإرشاد حول الفايروس وطرق الوقاية منه والتعرف على أعراضه .

وذكر مدير عام الصحة المدرسية الدكتور محمود نحاس “قمنا بإعداد محاضرة توعوية لزملائنا المرشدين الصحيين بتعريف المرض والوقاية منه وأكدنا على ضرورة غسل اليدين وتعزيز هذه الظاهرة بين أبنائنا وبناتنا الطلاب”، يليه جاء التعريف بمرض كورونا وطرق انتشاره ومقاومته قدمها طبيب مختص من المركز الوطني الوقاية من الأمراض ومكافحتها .

وأختتم نحاس حديثة بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الأساسية ، واستخدام السبل الوقائية ، وركز على ضرورة تعزيز النواحي الصحية مشيرًا إلى الدور التوعوي والتثقيفي للمرشدين الصحيين بالمدارس.

اختتم المشاركون اللقاء بالحوار المفتوح مع مديري ومشرفي ومشرفات الشؤون الصحية المدرسية في المناطق والمحافظات بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالفايروس ورد المختصين عليها، كما طمئن الجميع بعدم رصد أي حالة مصابة بفايروس كورونا ولله الحمد .

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