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إصابة 18 شخصاً في انقلاب حافلة نقل جماعي بـ الرياض

إصابة 18 شخصاً في انقلاب حافلة نقل جماعي بـ الرياض
http://almnatiq.net/?p=832357
المناطق - متابعات

باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر في الرياض صباح اليوم السبت نقل 15 حالة، بينها ثلاث حالات حرجة، جراء حادث انقلاب لحافلة نقل جماعي وقع في حي ديراب جنوب الرياض على الطريق الدائري الجنوبي، من أصل 18 حالة بمشاركة أكثر من 10 فرق إسعافية وعنايات وقيادة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عند الساعة 11:24 صباح اليوم يفيد بوجود حادث سير نتج عنه 18 إصابة، وتم توجيه فرق التدخل السريع وفرق العنايات، إضافة إلى القيادات الميدانية للموقع، حيث وصلت أول فرقة خلال تسع دقائق من ورود البلاغ . وأضاف الجلاجل أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين في موقع الحادث وتجهيزهم لنقلهم، حيث تم نقل جميع المصابين، منهم ثلاث حالات حرجة، وحالة متوسطة، و14 حالة طفيفة لعدة مستشفيات على حسب الحالة، وهي مستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإيمان، ومدنية الملك سعود الطبية، ومستشفى عبدالرحمن الفيصل، فيما تم علاج ثلاث حالات في الموقع لم تستدعِ النقل الإسعافي.

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