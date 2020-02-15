احدث الأخبار

أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران
أبرز المواد
 مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا
أبرز المواد
 أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تكشف حقيقة إغلاق مدارس أهلية مخالفة
المنطقة الشرقية
 إزالة السيارات التالفة والمهملة في محافظة الدلم
منطقة الرياض
 أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا
أبرز المواد
 إصابة 18 شخصاً في انقلاب حافلة نقل جماعي بـ الرياض
أبرز المواد
 أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة شرورة ويطلق المهرجان الشتوي غداً
أبرز المواد
 “صيني” ينتحر في جدة بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم خيبر بختون خوا
أبرز المواد
 الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف تشارك عبر لقاء وزاري بعنوان إجراءات التعامل مع فيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران

أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران

أبرز المواد
مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا

مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا

أبرز المواد
أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد

أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

أبرز المواد

إزالة السيارات التالفة والمهملة في محافظة الدلم

إزالة السيارات التالفة والمهملة في محافظة الدلم
http://almnatiq.net/?p=832363
المناطق - الدلم
باشرت الفرق الميدانية ببلدية محافظة الدلم  أعمال حملة إزالة السيارات التالفة والمهملة ابتداءً من منطقة الصناعية بالمحافظة، أولى محطات الحملة، ومن المخطط أن تتوسع تدريجياً لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة .
من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد ان الحملة امتداداً للجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز جودة الحياة،  واستشعاراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المدن
مشيراً إلى أن البلدية ستعمل لتحقيق أهداف الحملة، والاستجابة للبلاغات، وتغطية المناطق المستهدفة بالحملة، مؤكداً على دعم أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف لمثل هذه الحملات التي تهدف على تحسين المشهد الحضري بالمدن .

روابط ذات صلة

إصابة 18 شخصاً في انقلاب حافلة نقل جماعي بـ الرياض

إصابة 18 شخصاً في انقلاب حافلة نقل جماعي بـ الرياض
التحالف : سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة (الجوف) اليمنية.

التحالف : سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية المقاتلة بمنطقة العمليات في محافظة (الجوف) اليمنية.
الحصيني يكشف تفاصيل الـ 36 ساعة المقبلة بالمملكة

الحصيني يكشف تفاصيل الـ 36 ساعة المقبلة بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*