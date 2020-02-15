احدث الأخبار

أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران
أبرز المواد
 مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا
أبرز المواد
 أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تكشف حقيقة إغلاق مدارس أهلية مخالفة
المنطقة الشرقية
 إزالة السيارات التالفة والمهملة في محافظة الدلم
منطقة الرياض
 أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا
أبرز المواد
 إصابة 18 شخصاً في انقلاب حافلة نقل جماعي بـ الرياض
أبرز المواد
 أمير نجران يرأس مجلس المنطقة بمحافظة شرورة ويطلق المهرجان الشتوي غداً
أبرز المواد
 “صيني” ينتحر في جدة بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 حقيبة شتوية في إقليم خيبر بختون خوا
أبرز المواد
 الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الطائف تشارك عبر لقاء وزاري بعنوان إجراءات التعامل مع فيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران

أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران

أبرز المواد
مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا

مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا

أبرز المواد
أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد

أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

أبرز المواد

أمانة الأحساء تكشف حقيقة إغلاق مدارس أهلية مخالفة

أمانة الأحساء تكشف حقيقة إغلاق مدارس أهلية مخالفة
http://almnatiq.net/?p=832366
المناطق - متابعات

أصدرت أمانة محافظة الأحساء، اليوم (السبت)، بياناً توضيحياً حول ما تم تداوله بشأن إغلاق ثلاث مدارس أهلية مخالفة للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء.

ووفقا للبيان، فقد أوضحت اللجنة المشتركة المشكلة من (محافظة الأحساء، الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، أمانة الأحساء)، أن الإغلاق جاء لمنشأتين تقدمان خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مبانٍ مستأجرة، ولعدم تطبيقهما الاشتراطات النظامية، نافية أن تكون المنشأتان «مدرستين أهليتين».

كما أكدت اللجنة المشتركة استمرارها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص نظامية، إذ يعد عملها مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وشددت اللجنة على ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.

روابط ذات صلة

نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة

نادي الصم بالشرقية يطلق برنامجه التدريبي في لغة الإشارة
صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي

صحة حفرالباطن تنظم محاضرات توعوية عن فيروس كورونا لـ850 مصلي
أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد

أمير المنطقة الشرقية يرعى مؤتمر سابك 2020 .. الأحد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*