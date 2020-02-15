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أمانة الأحساء تكشف حقيقة إغلاق مدارس أهلية مخالفة
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المناطق - متابعات
أصدرت أمانة محافظة الأحساء، اليوم (السبت)، بياناً توضيحياً حول ما تم تداوله بشأن إغلاق ثلاث مدارس أهلية مخالفة للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء.
ووفقا للبيان، فقد أوضحت اللجنة المشتركة المشكلة من (محافظة الأحساء، الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، أمانة الأحساء)، أن الإغلاق جاء لمنشأتين تقدمان خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مبانٍ مستأجرة، ولعدم تطبيقهما الاشتراطات النظامية، نافية أن تكون المنشأتان «مدرستين أهليتين».
كما أكدت اللجنة المشتركة استمرارها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص نظامية، إذ يعد عملها مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها بالتعاون مع الجهات المختصة.
وشددت اللجنة على ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.
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