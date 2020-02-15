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جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين

جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين
http://almnatiq.net/?p=832369
المناطق - واس

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ ، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك في عدد من التخصصات العلمية والطبية والإنسانية والتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصي البكالوريوس والماجستير، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وحصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.
وأتاحت عمادة الموارد البشرية التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني اعتبارًا من يوم الاحد 22 / 06 / 1441 هـ الموافق 16 / 02 / 2020 م الى نهاية يوم الخميس 26 / 06 / 1441 هـ الموافق 20 / 02 / 2020 م.
ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/9374/ .

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