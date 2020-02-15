مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا

المناطق - وكالات

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ، السبت، المنظمة تشعر بقلق بالغ من جراء “الفوضى التي يسببها انتشار فيروس كورونا”، واصفا الفيروس بأنه “تجاوز مرحلة الوباء إلى الجائحة”.

وقال إن فيروس كورونا لا يزال يمثل حالة طوارئ للصين.

وحذر من “انتشار الأخبار الزائفة عن كورونا”، مشيرا إلى “تعاون منظمة الصحة العالمية مع شركات التواصل الاجتماعي مثل توتير وفيسبوك” لحجب الأخبار الكاذبة عن الفيروس، مع العمل على التحذير من خطورته بلا تهويل.

وأكد أن “التعامل مع فيروس كورونا يحتاج إلى مقاربة حكومية متكاملة”، مشيرا إلى أهمية أن “يقود العلم، الآن، السياسة”، مستدركا بأن “الفشل في هذا سيقودنا إلى كوارث”.

ووصف تعامل بعض الدول مع الفيروس بأنه من “منظور فردي”، بمعنى قيام وكالة حكومية بإتخاذ إجراءات لمكافحة الفيروس، دون تنفيذ خطة شاملة على الصعيد الوطني.

وشدد على أهمية “الإحساس الدولي بالتضامن في مواجهة الفيروس، مع رفض وصمة العار والكراهية”.

وأثنى على جهود الصين في مكافحة الفيروس على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن الوقت ليس ملائما لتوجيه الاتهامات.