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أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً

أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً

منطقة جازان

أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً

أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً
http://almnatiq.net/?p=832382
جازان - فضة عطيف

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان نائب رئيس المجلس يوم غدٍ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الأولى للعام المالي الحالي، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة أحمد بن هادي الراجحي، أن سمو أمير المنطقة سيفتتح الجلسة بكلمة توجيهية، يستعرض بعدها المجلس التوصيات والنتائج التي توصل إليها المجلس في الدورة السابقة والخطابات الصادرة والواردة للمجلس.
وبين أن المجلس سيناقش في دورة انعقاده الحالية عدداً من الموضوعات، ومنها: استعراض ميزانية الجهات الحكومية المعتمدة، ومحاضر اللجان والتقارير المنبثقة عن المجلس في المجالات الاقتصادية والتعليمية والخدمات والمرافق العامة ولجنة تنسيق ومتابعة المشاريع ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واختتم أمين عام المجلس تصريحه مفيداً أن المجلس سيخصص جلسته الثالثة لدورة انعقاده الحالية التي ستعقد بمحافظة أبو عريش الثلاثاء المقبل ، لبحث الاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها .

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