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الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها

الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها
http://almnatiq.net/?p=832385
المناطق - متابعات

قفز فريق الرائد الأول لكرة القدم، إلى المركز الخامس في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن أسقط ضيفه أبها بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، السبت، لحساب الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الرائد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أبها على 23 نقطة في المركز التاسع.
أصحاب الأرض بدأو المباراة بهجوم على مرمى الضيوفـ، وهددوا دفاعتهم في عدة هجمات متكررة، استطاعوا من خلالها إحراز هدف التقدم عن طريق السوري جهاد الحسين، الذي تلقى تمريرة ذهبية من الكاميروني دجوم ليضعها ساقطة في مرمى أبها عند الدقيقة 14.
وواصل الرائد ضغطه على مرمى الضيوف الذين اكتفوا بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الرائد بهدف وحيد.
في الشوط الثاني، تحرر أبها من الدفاع وكثف هجماته على مرمى الرائد واستطاع منها إدراك التعادل عن طريق التونسي فراس شواط، الذي استقبل تمريرة زميله خالد الخثلان ووضعها بشكل جميل في مرمى الحارس عزالدين دوخة، معلناً تعادل فريقه عند الدقيقة 71.
وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي خطف الكولومبي ماركو بيريز هدف الانتصار للرائد عند الدقيقة 88 من زمن المباراة، من تسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى أبها وأعلنت انتصار الرائد في المباراة 2-1.
هذا، ويحل الرائد ضيفاً على التعاون في ديربي بريدة السبت المقبل، في حين يستضيف أبها نظيره العدالة الجمعة المقبل.

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