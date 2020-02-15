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إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات

إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات
http://almnatiq.net/?p=832389
الخرج - أشرف العصيمي
بينت بلدية محافظة الخرج بأنه  بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله  عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة قاموا بالتعدي على بعض الممتلكات في احدى المخططات السكنية.
فإن البلدية توضح بإنه تم توجيه مقاول النظافة بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم وتأمين البدلاء بالإضافة إلى إنذار المقاول وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده .

وتؤكد البلدية إلتزامها في محاسبة كل من يتجاوز الأنظمة أو يقصر في أداء عمله ولن تتوانى بإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حفاظاً على ممتلكات أهالي المحافظة وسلامتهم وراحتهم .

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