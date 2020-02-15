احدث الأخبار

“التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”
أبرز المواد
 إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات
أبرز المواد
 الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً
منطقة جازان
 أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران
أبرز المواد
 مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا
أبرز المواد
 أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تُعلن حاجتها توطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تكشف حقيقة إغلاق مدارس أهلية مخالفة
المنطقة الشرقية
 إزالة السيارات التالفة والمهملة في محافظة الدلم
منطقة الرياض
 أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة طريف .. غدًا
أبرز المواد
“التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً

“التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”

أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”

أبرز المواد
إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات

إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات

أبرز المواد
الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها

الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها

أبرز المواد

“التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً

“التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=832405
المناطق _ الرياض

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الانجليزية سواء للشركات أو المؤسسات فورياً، تيسيراً منها لعمليات الاستثمار الخارجي ، وتسهيلاً للعمل التجاري .

وتأتي هذه الخطوة دعماً من الوزارة لقطاع الأعمال، وتعزيزاً لمبادرات التحول الرقمي بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال.

الجدير بالذكر أن السجلات التجارية كانت تمر بمراحل عديدة عن طريق الترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة، فيتطلب تعمديها من الوزارة ليتم العمل بها، بينما أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بشكل إلكتروني وفوري.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين بالاستفادة من الخدمة الدخول على الموقع الالكتروني E.mci.gov.sa والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”

أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”
إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات

إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات
الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها

الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*