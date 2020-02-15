وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر

المناطق _ الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن أن المملكة لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران، مضيفاً: “رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر”.

وأكد أن المملكة “مهتمة دوماً بخفض التصعيد في المنطقة”، إلا أنه أضاف أنه “حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران”.

وأوضح أن “هناك طرفاً واحداً فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة”، شارحاً أن “إيران تمارس سلوكاً مستهتراً وتهدد الاقتصاد العالمي”.

وفي الشأن اليمني، أكد وزير الخارجية أن المملكة تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية، مضيفاً: “موقفنا في اليمن كان دوماً داعماً للحل السياسي”.

كما أعرب عن أمله بأن “يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران”. واعتبر أن “على كافة الأطراف المساعدة في الحل في اليمن، وليس السعودية فقط”.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن “المشهد في المنطقة ليس سلبياً وقاتماً بشكل عام”.

في سياق آخر، أكد أن للرياض “قنوات جيدة للحوار مع الكونغرس الأميركي”، مضيفاً: “تربطنا بالولايات المتحدة مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية”.

وعن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرية أكد وزير الخارجية أن للمملكة “أجندة طموحة” في هذا السياق.