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التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

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التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين
http://almnatiq.net/?p=832417
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية من نوع (تورنيدو) بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية فقد تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة.
وأضاف العقيد المالكي بأنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ وسوف يتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

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