احدث الأخبار

أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين
أبرز المواد
 التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده
أبرز المواد
 وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر
أبرز المواد
 “التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”
أبرز المواد
 إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات
أبرز المواد
 الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً
منطقة جازان
 أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران
أبرز المواد
 مدير الصحة العالمية: قلقون من الفوضى التي يسببها كورونا
أبرز المواد
 أول صور مجهرية تفصيلية لفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين

أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين

أبرز المواد
التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده

وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده

أبرز المواد
وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر

وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر

أبرز المواد

أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين

أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين
http://almnatiq.net/?p=832420
المناطق _ بريدة

غزت أسراب هائلة من الجراد منطقة القصيم ، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة انتشار الجراد في سماء المنطقة والتي أثارت مخاوف الأهالي والمزارعين بإتلاف معظم محاصيلهم الزراعية.

وتسأل عدد من المواطنين أين جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة الجراد قبل وصوله المنطقة بهذه الكثافة العالية ، مطالبين بتدخل سريع لمكافحة أسراب الجراد الذي يشكل خطراً على المزارع والبيئة الزراعية بشكل عام ، باعتباره من الآفات الخطيرة نظراً لأنه واسع النطاق بالنسبة لخيارات التغذية ، فهو يمكن أن يهاجم أنواعا مختلفة من المحاصيل الزراعية وأشجار الفواكه والنخيل ، ويتغذى على محاصيل الدخن والذرة والقمح والشعير والبرسيم وأشجار الحمضيات والعنب والبطيخ ومعظم الخضراوات وسعف النخيل.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الجراد الصحراوي من أكثر الآفات الحشرية المهاجرة تدميرا في العالم، حيث يمكن لسرب صغير يغطي مساحة كيلومتر واحد، أن يأكل نفس كمية الطعام لـ35000 شخص في يوم واحد.

 

روابط ذات صلة

التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين
وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده

وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده
وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر

وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*