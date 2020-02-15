أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين

المناطق _ بريدة

غزت أسراب هائلة من الجراد منطقة القصيم ، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة انتشار الجراد في سماء المنطقة والتي أثارت مخاوف الأهالي والمزارعين بإتلاف معظم محاصيلهم الزراعية.

وتسأل عدد من المواطنين أين جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة الجراد قبل وصوله المنطقة بهذه الكثافة العالية ، مطالبين بتدخل سريع لمكافحة أسراب الجراد الذي يشكل خطراً على المزارع والبيئة الزراعية بشكل عام ، باعتباره من الآفات الخطيرة نظراً لأنه واسع النطاق بالنسبة لخيارات التغذية ، فهو يمكن أن يهاجم أنواعا مختلفة من المحاصيل الزراعية وأشجار الفواكه والنخيل ، ويتغذى على محاصيل الدخن والذرة والقمح والشعير والبرسيم وأشجار الحمضيات والعنب والبطيخ ومعظم الخضراوات وسعف النخيل.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الجراد الصحراوي من أكثر الآفات الحشرية المهاجرة تدميرا في العالم، حيث يمكن لسرب صغير يغطي مساحة كيلومتر واحد، أن يأكل نفس كمية الطعام لـ35000 شخص في يوم واحد.