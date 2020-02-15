الرائد يفوز على أبها في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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فاز فريق الرئد على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم الرائد في الدقيقة 14 عن طريق جهاد الحسين، ثم أدرك فراس شواط هدف التعادل لأبها في الدقيقة 71 ، وفي الدقيقة 87 سجل ماركو بيريز هدف الفوز للرائد ، ليرتفع رصيد الرائد إلى 30 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز التاسع .