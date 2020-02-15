احدث الأخبار

تحذيرات في بريطانيا من عاصفة “دينيس” وإلغاء مئات الرحلات الجوية
أبرز المواد
 الرائد يفوز على أبها في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين
أبرز المواد
 التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده
أبرز المواد
 وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر
أبرز المواد
 “التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”
أبرز المواد
 إنهاء خدمات “عمالة” في الخرج قاموا بالاعتداء على الممتلكات
أبرز المواد
 الرائد يقفز إلى الخامس بثنائية أبها
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة غداً
منطقة جازان
 أنباء عن انفجار في قاعدة جوية جنوب إقليم الأهواز بإيران
أبرز المواد
تحذيرات في بريطانيا من عاصفة “دينيس” وإلغاء مئات الرحلات الجوية

تحذيرات في بريطانيا من عاصفة “دينيس” وإلغاء مئات الرحلات الجوية

أبرز المواد
الرائد يفوز على أبها في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرائد يفوز على أبها في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين

أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين

أبرز المواد
التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

أبرز المواد

تحذيرات في بريطانيا من عاصفة “دينيس” وإلغاء مئات الرحلات الجوية

تحذيرات في بريطانيا من عاصفة “دينيس” وإلغاء مئات الرحلات الجوية
http://almnatiq.net/?p=832428
المناطق _ لندن

حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تأثير عاصفة “دينيس” قد يكون أسوأ من عاصفة “سيارا”.
وأطلق المكتب مجموعة تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، كما توقع أن تشهد بريطانيا تساقطًا للأمطار تصل إلى 120-140 مم، ورياح تصل سرعتها لأكثر من 80 ميل/ساعة.
وحذرت وكالة البيئة البريطانية من حدوث فيضانات وأمطار غزيرة وذوبان الثلوج.
وتسببت العاصفة التي لم تبلغ ذروتها بعد، بإلغاء مئات الرحلات للخطوط الجوية التي تقلع من بريطانيا والرحلات الداخلية، وإلغاء مطار “جاتويك” بلندن 150 رحلة عودة و مغادرة.
ونصحت شركات السكك الحديدة بأن يكون الركاب على استعداد لأن تطرأ بعض التأخيرات والإلغاءات في خدماتها بسبب الفيضانات.
يُذكر أن مكتب الأرصاد الجوية أصدر تحذيرًا باللون الكهرماني “آمبر” من الأمطار في المناطق الشمالية والمناطق الجنوب غربية من الساعة 12 صباحًا من يوم السبت وإلى الساعة 3 عصرًا من يوم الأحد، ومن الساعة 12 ليلاً إلى الساعة 6 من مساء يوم الأحد.

روابط ذات صلة

الرائد يفوز على أبها في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرائد يفوز على أبها في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين

أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين
التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*