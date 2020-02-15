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الفيصلي يتعادل مع الفتح في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

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الفيصلي يتعادل مع الفتح في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الفيصلي يتعادل مع الفتح في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=832431
المناطق _ الرياض

حقق فريق الفيصلي التعادل مع مضيفه الفتح بالدقائق الأخيرة التي انتهت بهدفين لكل منهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
تقدم الفتح في الدقيقة 24 عن طريق جوستاف ويكهايم، ثم سجل يوسف الجبلي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 66 ، وفي الدقيقة 85 سجل سفيان بن دبكة الهدف الثاني للفتح، وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع نجح مصطفى ملائكة من تسجيل التعادل للفيصلي ، ليرتفع رصيد الفيصلي إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الفتح رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير .

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