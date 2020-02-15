احدث الأخبار

جامعة الجوف تنظم ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي الاثنين المقبل
منطقة الجوف
 تعليم الجوف يفعل الأسبوع المكثف للوقاية من التنمر
منطقة الجوف
 لقاء بين تعليم وصحة الشرقية للتعريف بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 الفيصلي يتعادل مع الفتح في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم
أبرز المواد
 تحذيرات في بريطانيا من عاصفة “دينيس” وإلغاء مئات الرحلات الجوية
أبرز المواد
 الرائد يفوز على أبها في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 أسراب الجرد تغزو القصيم وتتفاقم وتثير مخاوف الأهالي والمزارعين
أبرز المواد
 التحالف : عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة (التورنيدو) واحتمالية وقوع أضرار جانبية بالمدنيين
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يشيد بموقف مجلس الأمن الموحد اتجاه الأزمة في بلاده
أبرز المواد
 وزير الخارجية : رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر
أبرز المواد
 “التجارة” تطلق خدمة الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يتوج الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020”
أبرز المواد
جامعة الجوف تنظم ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي الاثنين المقبل

جامعة الجوف تنظم ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي الاثنين المقبل

منطقة الجوف
تعليم الجوف يفعل الأسبوع المكثف للوقاية من التنمر

تعليم الجوف يفعل الأسبوع المكثف للوقاية من التنمر

منطقة الجوف
لقاء بين تعليم وصحة الشرقية للتعريف بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا

لقاء بين تعليم وصحة الشرقية للتعريف بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا

المنطقة الشرقية
الفيصلي يتعادل مع الفتح في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

الفيصلي يتعادل مع الفتح في الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

أبرز المواد

برعاية الأمير فيصل بن نواف:

جامعة الجوف تنظم ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي الاثنين المقبل

جامعة الجوف تنظم ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=832443
المناطق _ الجوف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، تنظم جامعة الجوف ممثلة في كلية العلوم والآداب بطرجل ندوة علمية بعنوان (الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي) يوم الاثنين 17 /2/2020م الموافق 23/6/1441هـ، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمختصين، وذلك بقاعة معالي الدكتور إسماعيل البشري في المدينة الجامعية.

ورفع مدير جامعة الجوف المكلف أ. د / بدر الزارع خالص شكره وعرفانه لسمو أمير المنطقة على رعايته الندوة في إطار دعمه المتواصل واهتمامه بمسيرة الجامعة والدفع بها للمساهمة في رفعة الوطن وخدمة القيادة، مؤكداً بأن هذه الندوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات العلّمية والفكرية والثقافية والأدبية من جميع كليات الجامعة وفي مختلف فروعها.

وأضاف الدكتور الزارع: “تتشرف الجامعة بأن تنظم هذه الندوة التي تتناول جانباً مهماً من جوانب شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، رجل التاريخ والأدب والثقافة الشاملة، ومهما قدمنا عنه يحفظه الله سنكون مقلّين أمام منجزاته وصفاته..”.

من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم والآداب بطبرجل د. حمود الشمري، أن هذه الندوة تركز على الجوانب الأدبية والثقافية في شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجلاء مظاهر اهتمامه يحفظه الله بالأدب والثقافة وعنايته بالأدباء والمثقفين، واستكشاف صورة الملك سلمان في نصوص الأدب السعودي، كما تهدف إلى الوقوف على أهم الأبعاد المشكّلة لصورة الملك سلمان في نصوص الأدب السعودي.

فيما تتناول الندوة محورين، أولها الأبعاد القيمية والرمزية للملك سلمان في الأدب السعودي ويرأس جلسته الدكتور غربي الشمري عميد كلية التربية بجامعة الجوف، وتتضمن ورقة التواصل الحضاري والثقافي من منظور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، يستعرضها عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود سابقاً الأستاذ الدكتور صالح الغامدي، وكذلك ورقة آليات الحجاج البلاغي في استدعاء الموروث التاريخي في قصيدة عاصفة سلمان للشاعر محمد يعقوب، تناقشها أستاذة البلاغة والنقد الأدبي بجامعة الأمير نورة الدكتورة زكية العتيبي، وفيما يقدم عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور حمد القاضي ورقةً بعنوان الملك سلمان مثقفاً وقارئاً.

ويناقش المحور الثاني موضوع صورة الملك سلمان في الشعر السعودي وترأس جلسته مساعدة وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف الدكتورة صفية العتيبي، متضمناً ورقة علمية عن شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في شعر الشعراء السعوديين، يقدمها أستاذ النقد المشارك بجامعة الأمام ورئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود، وورقة أخرى بعنوان الملك سلمان في مرآة قصيدة الحزم: نماذج شعرية، يستعرضها الكاتب بصحيفة الجزيرة الدكتور حمد الرشيد.

وتوجه جامعة الجوف الدعوة لكل المهتمين والمثقفين والإعلاميين وكل فئات المجتمع لحضور جلسات الندوة والاستفادة مما يقدمه المتحدثون عن شخصية تاريخية مؤثرة على مستوى العالم.

روابط ذات صلة

تعليم الجوف يفعل الأسبوع المكثف للوقاية من التنمر

تعليم الجوف يفعل الأسبوع المكثف للوقاية من التنمر
جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء

جمعية البر الخيرية بدومة الجندل تستقبل التبرعات لكسوة الشتاء
مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13

مختبر الجودة يبدأ فحص إنتاج المزارعين المشاركين بمهرجان زيتون الجوف الدولي 13

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*