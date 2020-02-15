جامعة الجوف تنظم ندوة الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي الاثنين المقبل

المناطق _ الجوف

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، تنظم جامعة الجوف ممثلة في كلية العلوم والآداب بطرجل ندوة علمية بعنوان (الملك سلمان في مرايا الأدب السعودي) يوم الاثنين 17 /2/2020م الموافق 23/6/1441هـ، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمختصين، وذلك بقاعة معالي الدكتور إسماعيل البشري في المدينة الجامعية.

ورفع مدير جامعة الجوف المكلف أ. د / بدر الزارع خالص شكره وعرفانه لسمو أمير المنطقة على رعايته الندوة في إطار دعمه المتواصل واهتمامه بمسيرة الجامعة والدفع بها للمساهمة في رفعة الوطن وخدمة القيادة، مؤكداً بأن هذه الندوة تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في مجالات البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال تنظيم الفعاليات العلّمية والفكرية والثقافية والأدبية من جميع كليات الجامعة وفي مختلف فروعها.

وأضاف الدكتور الزارع: “تتشرف الجامعة بأن تنظم هذه الندوة التي تتناول جانباً مهماً من جوانب شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، رجل التاريخ والأدب والثقافة الشاملة، ومهما قدمنا عنه يحفظه الله سنكون مقلّين أمام منجزاته وصفاته..”.

من جانبه، أوضح عميد كلية العلوم والآداب بطبرجل د. حمود الشمري، أن هذه الندوة تركز على الجوانب الأدبية والثقافية في شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجلاء مظاهر اهتمامه يحفظه الله بالأدب والثقافة وعنايته بالأدباء والمثقفين، واستكشاف صورة الملك سلمان في نصوص الأدب السعودي، كما تهدف إلى الوقوف على أهم الأبعاد المشكّلة لصورة الملك سلمان في نصوص الأدب السعودي.

فيما تتناول الندوة محورين، أولها الأبعاد القيمية والرمزية للملك سلمان في الأدب السعودي ويرأس جلسته الدكتور غربي الشمري عميد كلية التربية بجامعة الجوف، وتتضمن ورقة التواصل الحضاري والثقافي من منظور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، يستعرضها عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود سابقاً الأستاذ الدكتور صالح الغامدي، وكذلك ورقة آليات الحجاج البلاغي في استدعاء الموروث التاريخي في قصيدة عاصفة سلمان للشاعر محمد يعقوب، تناقشها أستاذة البلاغة والنقد الأدبي بجامعة الأمير نورة الدكتورة زكية العتيبي، وفيما يقدم عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور حمد القاضي ورقةً بعنوان الملك سلمان مثقفاً وقارئاً.

ويناقش المحور الثاني موضوع صورة الملك سلمان في الشعر السعودي وترأس جلسته مساعدة وكيلة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الجوف الدكتورة صفية العتيبي، متضمناً ورقة علمية عن شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في شعر الشعراء السعوديين، يقدمها أستاذ النقد المشارك بجامعة الأمام ورئيس النادي الأدبي بالرياض الدكتور صالح المحمود، وورقة أخرى بعنوان الملك سلمان في مرآة قصيدة الحزم: نماذج شعرية، يستعرضها الكاتب بصحيفة الجزيرة الدكتور حمد الرشيد.

وتوجه جامعة الجوف الدعوة لكل المهتمين والمثقفين والإعلاميين وكل فئات المجتمع لحضور جلسات الندوة والاستفادة مما يقدمه المتحدثون عن شخصية تاريخية مؤثرة على مستوى العالم.