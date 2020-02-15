أمانة الجوف أكثر من ٧٠٠٠ مذبوحات المسالخ خلال ستة أشهر

المناطق _ الجوف

كشف التقرير الإحصائي بأمانة منطقة الجوف عن إجمالي عدد المذبوحات بالمسالخ بمدينة سكاكا بلغ حوالي ٧٣٠٠ رأس منها (٥٥٠٠)بلدي و (١٨٠٠)مستورد. كما تمت الاتلافات لـ ١٤٦ رأساً شملت خروف وبقر وحاشي التي اثبتت الفحوص البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم اتلافها كلياً .بالإضافة لإتلاف٢٠٠٠ من الكبد و٣٠٠٠ رئة لعدم صلاحيتها .

وذكر مدير إدارة الرقابة الصحية والمسالخ الدكتور سلطان السرحاني ان الأمانة وبتوجيه من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان تسعى وبصفة مستمرة الى تطوير آليات وخطط عمل المسالخ وخاصةً فيما يتعلق بالاستلام والتسليم للذبائح وترقيمها مع الاخذ في الاعتبار تقليل زمن الانتظار إلى اقل فترة ممكنة، والتأكيد على تهيئة صالات انتظار لقاصدي المسالخ ، حيث يتم فحص جميع مايرد إليها قبل الذبح، كما يتم اخذ عينات من المذبوحات بشكل مستمر لفحصها والتأكد من سلامتها ، مشددًا على أن الأمانة لاتتساهل مع المسالخ غير النظامية وتقوم بجولات في مختلف أرجاء مدينة سكاكا لإزالة أي مسلخ غير نظامي ، ولفت النظر إلى أهمية وعي المستهلكين باستخدام خدمات المسالخ النظامية لما لها من فائدة، بحيث تحمي – بأمر الله – من التعرض لأي أمراض يمكن أن تنتقل عبر المواشي المريضة أو المصابة ، وذلك لوجود طبيب بيطري وتحت إشراف امانة المنطقة .

وتعمل الأمانة على تجهيز المسالخ منذ وقت مبكر في الإعداد لموسم شهر رمضان المبارك المقبل ، من خلال رفع كفاءة المتعهدين وتطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة الصارمة.

بالإضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم .