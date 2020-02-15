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سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “زربان”..

سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد “زربان”..
http://almnatiq.net/?p=832460
جازان _ فضة عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب هزاع بن يحيى هزاع زربان ، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.
وأعرب سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد “زربان” في محافظة صامطة ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
حضر العزاء محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ورئيس مركز القفل نزار بن معدي التركي.

 

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