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مجلس شباب الجوف يدرّب أكثر من ” ٥٧ ” شاب وفتاة على “مبادئ التسويق”

مجلس شباب الجوف يدرّب أكثر من ” ٥٧ ” شاب وفتاة على “مبادئ التسويق”

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بالشراكة مع منشآت ..

مجلس شباب الجوف يدرّب أكثر من ” ٥٧ ” شاب وفتاة على “مبادئ التسويق”

مجلس شباب الجوف يدرّب أكثر من ” ٥٧ ” شاب وفتاة على “مبادئ التسويق”
http://almnatiq.net/?p=832464
المناطق _ الجوف
أنهى مجلس شباب الجوف مساء أمس الأربعاء برنامج  “مبادئ التسويق ” والذي نظمه المجلس بالشراكة مع  الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “أكاديمية منشآت” .
وذكر الأمين العام لمجلس شباب الجوف الأستاذ مهند الهادي أن البرنامج التدريبي الذي أقيم على مسرح مجلس شباب الجوف بسكاكا يهدف لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعرّف المتدربين على مفهوم التسويق والخطط التسويقية و معرفة المتغيرات في مفهوم التسويق .
و أضاف الهادي أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ “٥٧” شاب وفتاة .
وقد تطرق مدرب البرنامج الأستاذ سلطان الجريسي على مدى يومين لعدد من المحاور من أهمها “العلامة التجارية وشروطها ، والمزيج التسويقي ، ومعادلة السوق والصناعة ، بالإضافة للقدرة على تلبية إحتياجات ومتطلبات العملاء .
يُذكر أن مجلس شباب الجوف يعكف هذه الأيام على إقامة حزمة من البرامج والدورات والورش التدريبية للشباب لتسهم في تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات .

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