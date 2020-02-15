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مدير جامعة الجوف المكلف: الموافقة الكريمة على تشكيل مجلس شؤون الجامعات سوف تضيف الكثير للتعليم العالي

مدير جامعة الجوف المكلف: الموافقة الكريمة على تشكيل مجلس شؤون الجامعات سوف تضيف الكثير للتعليم العالي

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مدير جامعة الجوف المكلف: الموافقة الكريمة على تشكيل مجلس شؤون الجامعات سوف تضيف الكثير للتعليم العالي

مدير جامعة الجوف المكلف: الموافقة الكريمة على تشكيل مجلس شؤون الجامعات سوف تضيف الكثير للتعليم العالي
http://almnatiq.net/?p=832482
المناطق _ الجوف

رفع مدير جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر بن كريم الزارع خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين أيدهم الله، بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات بعد صدور نظام الجامعات الجديد.

كما تقدم بالتهنئة والشكر لمعالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده في متابعة وتطوير التعليم العالي في المملكة، ووضع الخطوات الصحيحة في طريق تطبيق النظام الجديد للجامعات الذي يؤسس لمرحلة جديدة ونقلة نوعية في مجال التعليم العالي.

وقال الدكتور الزارع:” إن هذه الخطوات المتسارعة من القيادة الحكيمة أيدها الله فيما يخص تطوير التعليم العالي سيكون لها بالغ الأثر في تجويد كل العمليات التعليمية والبحثية والإدارية، في ظل ما ستمنحه هذه القرارات من استقلالية للجامعات تمكنها من إدارة الاستثمار ووضع الخطط التطويرية المتوافقة مع تطلعات القيادة وفق مرتكزات رؤية المملكة ٢٠٣٠”.

مضيفاً بأن ما توليه القيادة من دعم ومتابعة وتطوير مستمر للتعليم العالي يزيد العاملين في الجامعات مسؤولية أكبر من أجل تطويرها وتحسين مخرجاتها وإنتاجها العلمي والبحثي لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ماتمتلكه من خبرات وكفاءات علمية ودور خبرة وكراسٍ بحثية، كما يحفزها لتحقيق المنجزات النوعية والوصول بالتعليم العالي إلى مراتب متقدمة إقليمياً وعالمياً.

داعياً المولى القدير بأن يحفظ الوطن وقيادته ويديم وحدته الوطنية الراسخة.

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