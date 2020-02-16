الأولى خارج آسيا.. فرنسا تعلن وفاة مصاب بكورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان (السبت) أول حالة وفاة لمريض مصاب بفايروس كورونا المستجد، الذي كان يعالج في أحد المستشفيات في العاصمة باريس منذ أواخر يناير الماضي. وأشارت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس إلى أن المتوفى سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاماً، وذكرت أن حالة الوفاة هذه، هي «الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا». ووفق الإحصاءات العالمية، سُجلت حتى (الجمعة) الماضية 3 حالات وفاة فقط خارج الصين، أعلنتها السلطات الصحية في كل من الفلبين وهونج كونغ واليابان.