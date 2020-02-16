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“العدل” تكشف الإجراءات المتبعة عند “الطلاق”

“العدل” تكشف الإجراءات المتبعة عند “الطلاق”
http://almnatiq.net/?p=832492
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العدل، الإجراءات والخطوات التي يتم اتباعها في حالة الرغبة بالطلاق، وذلك بعد القرار الذي أصدره وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أخيراً، بأن لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة.

وأوضحت وزارة العدل أن الإجراءات هي كالتالي:

الدخول على الرابط https://inhaatportal.moj.gov.sa/tabsnew.aspx، اختيار أيقونة «الأسرية»، اختيار «إثبات طلاق»، تعبئة النموذج، التقدم برقم الطلب إلى الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية، مشددة على أنه يلزم حضور المطلِّق وعقد النكاح.

ونصت تعديلات نظام الأحوال الشخصية على أنه إذا أراد الزوج تطليق زوجته، أو إثبات الطلاق، أو إذا أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، يجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة، على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ويتيح إجراء إحضار الزوج بالقوة الجبرية لإثبات الطلاق تخفيف أعباء كبيرة على المطلقات اللاتي يماطل أزواجهن في إثبات طلاقهن.

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