بعد اشتباه بـ”كورونا”.. وفاة مقيم ألقى بنفسه من غرفة عزل “مستشفى الملك فهد”

بعد اشتباه بـ”كورونا”.. وفاة مقيم ألقى بنفسه من غرفة عزل “مستشفى الملك فهد”

أبرز المواد
أطعمة تحمي الأمعاء وتخفف انتفاخ البطن

أطعمة تحمي الأمعاء وتخفف انتفاخ البطن

أبرز المواد
حصيلة الوفيات في الصين تتخطى 1519.. الرعب يتمدد

حصيلة الوفيات في الصين تتخطى 1519.. الرعب يتمدد

أبرز المواد
السعودية ضمن الدول الـ10 الأكثر جذبا.. هل تنافس دبي ؟

السعودية ضمن الدول الـ10 الأكثر جذبا.. هل تنافس دبي ؟

أبرز المواد

بعد اشتباه بـ”كورونا”.. وفاة مقيم ألقى بنفسه من غرفة عزل “مستشفى الملك فهد”

بعد اشتباه بـ”كورونا”.. وفاة مقيم ألقى بنفسه من غرفة عزل “مستشفى الملك فهد”
http://almnatiq.net/?p=832510
المناطق - الرياض

أفادت «صحة جدة» بأن مقيماً لقي حتفه اليوم (السبت)، بعدما ألقى بنفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد في جدة.

وتفصيلا، قالت «صحة جدة» إن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر أمس (الجمعة) وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم (السبت) جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.

وأشارت «صحة جدة» إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ 8 أشهر وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقالت: تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم فك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر اليوم، وباشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم، بحسب “عكاظ”.

 

روابط ذات صلة

أطعمة تحمي الأمعاء وتخفف انتفاخ البطن

أطعمة تحمي الأمعاء وتخفف انتفاخ البطن
حصيلة الوفيات في الصين تتخطى 1519.. الرعب يتمدد

حصيلة الوفيات في الصين تتخطى 1519.. الرعب يتمدد
السعودية ضمن الدول الـ10 الأكثر جذبا.. هل تنافس دبي ؟

السعودية ضمن الدول الـ10 الأكثر جذبا.. هل تنافس دبي ؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*