بعد اشتباه بـ”كورونا”.. وفاة مقيم ألقى بنفسه من غرفة عزل “مستشفى الملك فهد”

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أفادت «صحة جدة» بأن مقيماً لقي حتفه اليوم (السبت)، بعدما ألقى بنفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد في جدة.

وتفصيلا، قالت «صحة جدة» إن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر أمس (الجمعة) وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم (السبت) جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.

وأشارت «صحة جدة» إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ 8 أشهر وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقالت: تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم فك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر اليوم، وباشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم، بحسب “عكاظ”.